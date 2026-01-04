https://news.day.az/world/1807165.html

Спутниковые снимки масштабных разрушений в Форте Тиуна

Опубликованы спутниковые снимки, демонстрирующие масштабные разрушения в Форте Тиуна, штаб-квартире Вооруженных сил Венесуэлы. Как передает Day.Az, многочисленные ангары и здания стали мишенью ударов США и выглядят разрушенными на этих изображениях. Ранее были опубликованы новые кадры атак США на Каракас.