https://news.day.az/world/1807165.html
Спутниковые снимки масштабных разрушений в Форте Тиуна
Опубликованы спутниковые снимки, демонстрирующие масштабные разрушения в Форте Тиуна, штаб-квартире Вооруженных сил Венесуэлы.
Как передает Day.Az, многочисленные ангары и здания стали мишенью ударов США и выглядят разрушенными на этих изображениях.
Ранее были опубликованы новые кадры атак США на Каракас.
