Московский аэропорт снял ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в московском аэропорту Внуково.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее мы сообщали, что временные ограничения на полеты также были введены в аэропорту Жуковский.