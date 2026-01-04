https://news.day.az/world/1807142.html Московский аэропорт снял ограничения на полеты Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в московском аэропорту Внуково. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Росавиации. "Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в заявлении ведомства.
Московский аэропорт снял ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в московском аэропорту Внуково.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее мы сообщали, что временные ограничения на полеты также были введены в аэропорту Жуковский.
