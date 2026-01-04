Аэропорт Москвы ввел ограничения на взлеты и посадки

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Жуковский. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - сказали в ведомстве.