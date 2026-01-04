https://news.day.az/world/1807137.html Аэропорт Москвы ввел ограничения на взлеты и посадки Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский в Москве. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Росавиации. "Аэропорт Жуковский. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - сказали в ведомстве.
Аэропорт Москвы ввел ограничения на взлеты и посадки
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский в Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Жуковский. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - сказали в ведомстве.
