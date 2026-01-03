То, что случилось с Мадуро, может произойти с каждым - Трамп
То, что произошло с Николосом Мадуро, может произойти с каждым.
Как сообщает Day.Az, об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во Флориде.
"Все политические и военные деятели в Венесуэле должны это понять: то, что произошло с Мадуро, может произойти и с ними - и произойдет, если они не будут справедливыми по отношению к собственному народу", - сказал он.
Президент Трамп добавил, что американская армада остается на позиции, и США сохраняют за собой все военные варианты действий до полного выполнения и удовлетворения своих требований.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не удастся организовать безопасный, правильный и взвешенный переход власти.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре