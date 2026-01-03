Определились соперники «Карабаха» на зимних сборах

Определились соперники "Карабаха" по контрольным матчам в рамках зимних учебно-тренировочных сборов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, второй этап подготовки "Карабаха" пройдет с 10 по 17 января в турецком Белеке на базе спортивного комплекса Gloria Sports Arena.

В этот период команда продолжит учебно-тренировочные сборы.

В рамках сбора "Карабах" проведет два контрольных матча: 12 января азербайджанский клуб встретится с узбекским "Нефтчи" (Фергана) в 17:00 (18:00 по бакинскому времени), а 16 января сыграет с польским "Заглембе" (Любин) в 18:00 (19:00 по бакинскому времени).

Отметим, что первый официальный матч в новом году "Карабах" проведет 21 января - в рамках лигового этапа Лиги чемпионов УЕФА команда сыграет с немецким "Айнтрахтом".