Вице-президент Венесуэлы готова сотрудничать с США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вице-президент Венесуэлы готова сотрудничать с Вашингтоном.

Как сообщает Day.Az, об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во Флориде.

По его словам, вице-президент провела телефонный разговор с Марко Рубио, подтверждая готовность Каракаса к сотрудничеству с США.

"Она, по сути, готова сделать то, что мы считаем необходимым, чтобы вновь сделать Венесуэлу великой", - отметил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не удастся организовать безопасный, правильный и взвешенный переход власти.