К сведению желающих совершить хадж

Саудовская Аравия настоятельно требует от министерства хаджа и умры как можно скорее завершить процедуру регистрации паломников по всему миру. Таким образом, процесс выдачи виз начнётся с 1-го числа Рамазана и завершится в течение полутора месяцев.

Как передает Day.Az, об этом сказал заведующий отделом внешних связей Управления мусульман Кавказа, руководитель электронной системы хаджа Вусал Джахангири.

Было отмечено, что гражданам, намеревающимся совершить хадж, настоятельно рекомендуется зарегистрироваться без промедления.

"Независимо от того, заполнена ли квота или нет, прием документов завершится 15 февраля 2026 года", - отметил он.