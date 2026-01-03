Новые кадры атак США на Каракас

Появились новые кадры атак ВВС США на Каракас.

Как сообщает Day.Az, СМИ публикуют новые видео авиаударов США по Венесуэле.

Сообщается, что удары нанесены по базе Форт-Тиуна, авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды, военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас, острову Маргарита в Карибском море, аэропорту на востоке Каракаса и личному дому министра обороны страны.

Кроме того, Белый дом уже подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле, передают американские СМИ.

Ранее мы сообщали, что президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в стране.