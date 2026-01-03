https://news.day.az/world/1807023.html Новые кадры атак США на Каракас - ВИДЕО Появились новые кадры атак ВВС США на Каракас. Как сообщает Day.Az, СМИ публикуют новые видео авиаударов США по Венесуэле.
Сообщается, что удары нанесены по базе Форт-Тиуна, авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды, военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас, острову Маргарита в Карибском море, аэропорту на востоке Каракаса и личному дому министра обороны страны.
Кроме того, Белый дом уже подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле, передают американские СМИ.
Ранее мы сообщали, что президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в стране.
