США готовили операцию в Венесуэле несколько месяцев

Работа по проведению операции в Венесуэле началась несколько месяцев.

Как передает Day.Az, об этом заявил генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, на пресс-конференции во Флориде.

"Наша совместная работа между ведомствами началась несколько месяцев назад и опиралась на многолетний опыт интеграции сложных воздушных, наземных, космических и морских операций. За последние два десятилетия наши силы специального назначения отточили эти навыки", - отметил Кейн.

По его словам, миссия потребовала участия всех компонентов объединенных сил США - солдат, моряков, авиаторов, морских пехотинцев и "стражей", которые действовали в тесном сотрудничестве с разведкой и правоохранительными органами в беспрецедентной операции.