США готовили операцию в Венесуэле несколько месяцев
Работа по проведению операции в Венесуэле началась несколько месяцев.
Как передает Day.Az, об этом заявил генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, на пресс-конференции во Флориде.
"Наша совместная работа между ведомствами началась несколько месяцев назад и опиралась на многолетний опыт интеграции сложных воздушных, наземных, космических и морских операций. За последние два десятилетия наши силы специального назначения отточили эти навыки", - отметил Кейн.
По его словам, миссия потребовала участия всех компонентов объединенных сил США - солдат, моряков, авиаторов, морских пехотинцев и "стражей", которые действовали в тесном сотрудничестве с разведкой и правоохранительными органами в беспрецедентной операции.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре