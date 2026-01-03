https://news.day.az/world/1806918.html На Земле началась магнитная буря На Земле началась магнитная буря. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Институте прикладной геофизики РФ. Ученые зафиксировали слабые возмущения магнитного поля, которые прогнозировались ранее. В настоящее время они находятся на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 считается экстремально сильным.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Институте прикладной геофизики РФ.
Ученые зафиксировали слабые возмущения магнитного поля, которые прогнозировались ранее. В настоящее время они находятся на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 считается экстремально сильным.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев рассказал, что в 2026 году ожидается много магнитных бурь. Он пояснил, что основным фактором, вызывающим магнитные бури на Земле, стали корональные дыры на Солнце. По словам ученого, их число резко увеличилось.
