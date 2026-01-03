Трамп отменил одну сделку из-за угрозы США

В указе отмечено, что компанию HieFo контролирует гражданин Китая.

"Сделка запрещена, а также владение компанией HieFo любыми долями, интересами или правами в отношении активов Emcore независимо от того, осуществляется ли оно прямо или косвенно", - гласит указ.

В течение 180 дней HieFo должна отказаться от всех прав на активы Emcore, о покупке которых компании объявили в 2024 году.