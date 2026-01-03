https://news.day.az/hitech/1806925.html Трамп отменил одну сделку из-за угрозы США Президент США Дональд Трамп отменил сделку между компаниями Emcore и HieFo в области полупроводников из-за возможных угроз для национальной безопасности США. Соответствующий указ Трампа размещен на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Вести. В указе отмечено, что компанию HieFo контролирует гражданин Китая.
Президент США Дональд Трамп отменил сделку между компаниями Emcore и HieFo в области полупроводников из-за возможных угроз для национальной безопасности США. Соответствующий указ Трампа размещен на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В указе отмечено, что компанию HieFo контролирует гражданин Китая.
"Сделка запрещена, а также владение компанией HieFo любыми долями, интересами или правами в отношении активов Emcore независимо от того, осуществляется ли оно прямо или косвенно", - гласит указ.
В течение 180 дней HieFo должна отказаться от всех прав на активы Emcore, о покупке которых компании объявили в 2024 году.
