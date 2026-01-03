Пожар в Бинагадинском районе

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в бане, расположенной на улице Эмина Багирова в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, к месту ЧП были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

Благодаря оперативным действиям пожарных пожар, возникший в сауне бани общей площадью 320 кв.м., был быстро ликвидирован и не успел распространиться на другие помещения.

В результате возгорания обшивка сауны общей площадью 120 кв.м. выгорела на 50 кв.м., а на 70 кв.м. деревянная отделка деформировалась от высокой температуры.

Остальная часть бани не пострадала от огня.