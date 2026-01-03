https://news.day.az/society/1807028.html Пожар в Бинагадинском районе - ВИДЕО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в бане, расположенной на улице Эмина Багирова, в Бинагадинском районе города Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, по информации о происшествии к месту ЧП были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
Пожар в Бинагадинском районе - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в бане, расположенной на улице Эмина Багирова в Бинагадинском районе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, к месту ЧП были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
Благодаря оперативным действиям пожарных пожар, возникший в сауне бани общей площадью 320 кв.м., был быстро ликвидирован и не успел распространиться на другие помещения.
В результате возгорания обшивка сауны общей площадью 120 кв.м. выгорела на 50 кв.м., а на 70 кв.м. деревянная отделка деформировалась от высокой температуры.
Остальная часть бани не пострадала от огня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре