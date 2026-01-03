В Баку машина скорой помощи столкнулась с мотоциклом, есть погибший - ВИДЕО
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с мотоциклом.
В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте. Погибший работал в службе доставки.
В ходе происшествия водитель автомобиля скорой помощи также получил тяжёлые травмы.
По факту инцидента проводится расследование.
ХХХ
Бригада скорой медицинской помощи Республиканского центра экстренной и неотложной медицинской помощи 3 января около 01:00 попала в ДТП.
Как передает Day.Az, об этом AПA сообщили в ТƏBİB.
"В результате инцидента трое сотрудников бригады скорой помощи получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Клинический медицинский центр. К сожалению, водитель мотоцикла скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту инцидента проводится расследование правоохранительными органами
