Бригада скорой медицинской помощи Республиканского центра экстренной и неотложной медицинской помощи 3 января около 01:00 попала в ДТП.

Как передает Day.Az, об этом AПA сообщили в ТƏBİB.

"В результате инцидента трое сотрудников бригады скорой помощи получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Клинический медицинский центр. К сожалению, водитель мотоцикла скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту инцидента проводится расследование правоохранительными органами