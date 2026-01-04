9 января в Швейцарии объявили Национальным днем траура

9 января в Швейцарии объявлено Национальным днем траура в связи с трагедией в баре на курорте Кранс-Монтана.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Швейцарской конфедерации и министр экономики страны Ги Пармелен.

По его словам, решение принято в связи с гибелью 40 человек в результате пожара в баре. Национальный день траура будет объявлен по всей территории страны.

Согласно имеющейся информации, траурная церемония начнется в Кранс-Монтане в 14:00. В это время во всех церквях Швейцарии зазвонят колокола, а память погибших будет почтена минутой молчания.

Ги Пармелен также отметил, что лично примет участие в траурной церемонии.