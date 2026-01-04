https://news.day.az/world/1807192.html 9 января в Швейцарии объявили Национальным днем траура 9 января в Швейцарии объявлено Национальным днем траура в связи с трагедией в баре на курорте Кранс-Монтана. Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Швейцарской конфедерации и министр экономики страны Ги Пармелен. По его словам, решение принято в связи с гибелью 40 человек в результате пожара в баре.
