В Огузе автомобиль врезался в дерево

В результате ДТП на участке автомобильной дороги Гарамерьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через село Буджаг Огузского района, легковой автомобиль съехал с дороги.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, автомобиль марки "Mercedes" под управлением Сарвана Пириева вышел из-под управления и врезался в дерево. В результате аварии пострадали супруга водителя - 40-летняя Джахана Пириева, а также малолетний ребенок семьи.

На место происшествия была привлечена бригада скорой медицинской помощи, пострадавшие доставлены в Огузскую центральную районную больницу.