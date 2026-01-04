https://news.day.az/society/1807291.html В Огузе автомобиль врезался в дерево - есть пострадавшие В результате ДТП на участке автомобильной дороги Гарамерьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через село Буджаг Огузского района, легковой автомобиль съехал с дороги. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, автомобиль марки "Mercedes" под управлением Сарвана Пириева вышел из-под управления и врезался в дерево.
