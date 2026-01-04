Стала известна дата первого слушания по делу Николаса Мадуро

Первое слушание по делу Николаса Мадуро в федеральном суде Манхэттена ожидается в понедельник.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на неназванных официальных лиц,

В недавно рассекреченном обвинительном заключении Министерства юстиции США Николас Мадуро обвиняется в управлении "коррумпированным, нелегитимным правительством", подпитываемым масштабной операцией по торговле наркотиками, в результате которой в США поступили тысячи тонн кокаина.

Ранее мы сообщали, что США захватили Николаса Мадуро и вывезли из Венесуэлы. Позже Мадуро и его супруге предъявили обвинения. Минюст США опубликовал обвинительный акт против Мадуро и его семьи. Этой ночью самолет с Николасом Мадуро приземлился в Нью-Йорке.

В воскресенье Верховный суд Венесуэлы постановил, что исполнительный вице-президент страны Делси Родригес временно возьмет на себя полномочия главы государства.