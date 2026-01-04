Взрыв прогремел сегодня на газозаправочной станции в Абовяне, недалеко от Еревана.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в результате инцидента один человек пострадал.

По предварительной информации, работник заправки зажег сигарету, что и стало причиной взрыва, он доставлен в Национальный ожоговый центр Еревана. Его состояние тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело.