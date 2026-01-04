https://news.day.az/world/1807186.html Взрыв на АЗС в Армении, есть пострадавший Взрыв прогремел сегодня на газозаправочной станции в Абовяне, недалеко от Еревана. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в результате инцидента один человек пострадал. По предварительной информации, работник заправки зажег сигарету, что и стало причиной взрыва, он доставлен в Национальный ожоговый центр Еревана.
Взрыв на АЗС в Армении, есть пострадавший
Взрыв прогремел сегодня на газозаправочной станции в Абовяне, недалеко от Еревана.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в результате инцидента один человек пострадал.
По предварительной информации, работник заправки зажег сигарету, что и стало причиной взрыва, он доставлен в Национальный ожоговый центр Еревана. Его состояние тяжелое.
По факту возбуждено уголовное дело.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре