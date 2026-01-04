Иран намерен расширять сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах
Иран выразил заинтересованность в расширении консультаций с Азербайджаном в экономической, транзитной, политической, культурной и гуманитарной сферах.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи во время встречи с послом Ирана в Азербайджане Моджтабой Демирчилу.
Отмечая конструктивные встречи с высокопоставленными азербайджанскими чиновниками, министр подчеркнул важность эффективного продвижения добрососедских отношений через непрерывное укрепление и развитие всесторонних связей.
На встрече посол Моджтаба Демирчилу также предоставил информацию о текущем состоянии двусторонних отношений после недавнего визита Сейеда Аббаса Арагчи в Баку, который состоялся 7-8 декабря.
