Вице-президент Венесуэлы требует от США доказательств того, что Мадуро жив

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что правительство не знает, где находятся президент Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес, сообщает в субботу Day.Az.

Она добавила, что власти потребовали от правительства США "немедленных доказательств того, что они живы".

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена захвачены и вывезены из страны.

Он отметил, что США успешно провели широкомасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, Президента Николаса Мадуро.

"Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Дополнительная информация будет предоставлена​​ позже. Сегодня в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!", - добавил он.