Рассекречены характеристики конкурента iPhone 17 Air от Motorola

Смартфон Motorola Moto X70 Air Pro, рассматриваемый как один из потенциальных аналогов iPhone 17 Air, получил сертификацию китайского регулятора TENAA, раскрыв ключевые характеристики. Основной особенностью аппарата стала продвинутая тройная камера с тремя датчиками по 50 МП, один из которых представляет собой перископный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство оснащено крупным 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K (1264 на 2780 пикселей) и флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 5. Покупателям будут предложены версии с оперативной памятью 8, 12 или 16 ГБ и накопителем на 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 МП.

Аккумуляторная батарея емкостью 5100 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт, также ожидается возможность беспроводной зарядки. Смартфон будет работать под управлением Android 16 с фирменной оболочкой Hello UX.

Габариты новинки составляют 162,1 на 76,4 на 7 мм при весе около 187 граммов. Для разблокировки будет использоваться сканер отпечатков пальцев под экраном.

Ожидается, что официальная презентация новинки состоится уже в этом месяце.