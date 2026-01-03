https://news.day.az/world/1807054.html Авиавласти США запретили полеты над Венесуэлой Федеральное управление гражданской авиации США запретило коммерческие полеты самолетам страны в воздушном пространстве Венесуэлы на фоне военной активности. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Соответствующее заявление прозвучало на фоне сообщаемых взрывов в столице Венесуэлы Каракасе.
Авиавласти США запретили полеты над Венесуэлой
Федеральное управление гражданской авиации США запретило коммерческие полеты самолетам страны в воздушном пространстве Венесуэлы на фоне военной активности. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Соответствующее заявление прозвучало на фоне сообщаемых взрывов в столице Венесуэлы Каракасе.
3 января СМИ сообщили, что в Каракасе и на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны произошли взрывы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Николас Мадуро был захвачен и вывезен из Венесуэлы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре