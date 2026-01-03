Авиавласти США запретили полеты над Венесуэлой

Федеральное управление гражданской авиации США запретило коммерческие полеты самолетам страны в воздушном пространстве Венесуэлы на фоне военной активности. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соответствующее заявление прозвучало на фоне сообщаемых взрывов в столице Венесуэлы Каракасе.

3 января СМИ сообщили, что в Каракасе и на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны произошли взрывы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Николас Мадуро был захвачен и вывезен из Венесуэлы.