Затор на дорогах Хызы из-за снега - ВИДЕО
По дороге в заснеженные районы Азербайджана наблюдаются затруднения в движении автомобилей.
Как передает Day.Az, пользователи соцсетей делятся кадрами из Хызы, где неблагоприятные погодные условия привели к остановке движения транспорта.
Отметим, что по данным Национальной службы гидрометеорологии, высота снежного покрова составила: Шахбуз - 48 см, Гах - 36 см, Лерик - 30 см, Гусар - 29 см, Грыз - 27 см, Хыналыг - 25 см, Ярдымлы и Габала - 18 см, Шахдаг - 17 см, Шеки - 10 см, Хызы - 9 см, Исмаиллы - 8 см, Гобустан и Садарак - 6 см, Нахчыван - 1 см.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
