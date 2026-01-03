Как дашнаки крадут будущее у Армении

Автор: Лейла Таривердиева

Накануне праздника фашистская армянская партия "Дашнакцутюн" устроила церемонию принесения клятвы новыми членами АРФД. Церемония была приурочена ко дню памяти одного из авторитетных дашнаков и прошла у его могилы.

Дашнакские идеи в среде армянства существуют более ста лет и никуда не денутся. К сожалению, безобразная человеконенавистническая теория расового превосходства, определяющая ментальные наклонности армянского народа на протяжении многих десятилетий, поддерживается многими силами и в диаспоре, и в самой Армении. Поэтому "Дашнакцутюн" удается сохранять позиции - если не в парламенте, то в обществе.

Самое печальное, что в этот раз к присяге была приведена молодежь. Десять молодых парней и девушек присягнули в верности дашнакскому движению. Армянские СМИ пишут об этом событии скупо и сухо. Видимо, понимают, что церемония, как написал в Facebook блогер Альберт Исаков, была омерзительной.

На видео, которым поделился блогер, видно, что молодые люди подходят по очереди к могиле, покрытой кровавым флагом дашнаков, и благоговейно дотрагиваются до автомата и произносят клятву. Молодежь улыбается, видимо, очень гордая тем, что сейчас тут произошло. Эти мальчики и девочки, конечно, знают, в ряды какой партии вступили, в курсе ее программы и того нескончаемого кровавого следа, который она оставила за свои 135 лет. Дашнакское движение навсегда закрепило на международном уровне такое понятие, как армянский терроризм. Какими бы красивыми словами и плаксивыми мотивами не обставлялись преступления дашнаков, это чистой воды нацизм.

Таким образом, на десять адептов в террористической армянской среде стало больше. А будущее Армении потеряло целых десять молодых душ.

Дашнаки и прочие мерзавцы, пролившие много невинной крови на Кавказе с момента появления здесь армян, видятся находящейся под воздействием пропаганды молодежи Армении неким движением, окутанным героической романтикой. На самом же деле никакой романтики тут нет. Если, конечно, нынешнее поколение армян не считает героизмом резню мирного населения и стрельбу в спину, которыми прославились их деды и прадеды.

В свое время Левон Тер-Петросян запретил "Дашнакцутюн". Но карабахский клан, захватив власть, вернул дашнаков в политику. Долгое время дашнаки на выборах составляли коалицию с саргсяновской Республиканской партией. Сегодня они продолжают активно вести пещерную пропаганду и уродовать сознание молодежи. Молодежь является основной движущей силой у этой партии. По каждому поводу вперед выдвигаются молодые дашнаки, что дает этим соплякам и соплячкам повод думать, что они участвуют в каком-то важном для "исторической родины" деле.

У дашнаков с действующим правительством отношения не лучшие. Правительство Пашиняна терпит дашнаков, но в последнее время все чаще раздаются голоса о необходимости запрета этой партии, а ее зарубежных активистов не впускают в Армению. Представители правящей команды называют "Дашнакцутюн" антиармянской партией. О том, что она позорит Армению и дискредитирует национальную идею, конечно же, Пашинян и его команда говорить не могут. Хотя, наверняка, понимают. В свое время Тер-Петросян запретил "Дашнакцутюн" именно из-за ее радикализма и угроз дестабилизировать страну в случае реализации мирных инициатив, которыми проникся тогдашний президент, когда понял, что ждет Армению.

У дашнаков есть очень мощная подушка безопасности в лице диаспоры. Основные силы радикалов формируются там. В связи с юбилеем в начале декабря в диаспоре прошли торжества, на которых руководство центрального совета "Ай Дата" "Дашнакцутюн" обвинило действующее правительство Армении в помехах "армянскому вопросу". Возмущение дашнаков не случайно. На надуманном "армянском вопросе" диаспора сумела разжиреть и взять в свои руки влиятельное лобби. И теперь армянство не хочет терять этого инструмента выцарапывания благ, а Никол Пашинян, тем временем, не хочет больше ссориться с Турцией и старается не потерять шанс установить мир с соседями. Так что между дашнаками и Пашиняном существуют неразрешимые противоречия.

Запретить сегодня дашнакскую партию Пашинян не решится. Возможно, после выборов, в случае решительной победы своей партии он сумеет начать наступление на радикалов. Но не сейчас.

А пока дашнаки пополняют свои ряды и коверкают сознание армянской молодежи. Каждая такая вот клятва, принесенная над кровавым флагом террористов, - это один кирпич, выбитый из фундамента мирного процесса.