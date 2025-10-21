Автор: Зульфугар Ибрагимов

В Амстердаме прошел конгресс Партии европейских социалистов (PES). По итогам был принят документ под названием "Содействие миру, благополучию и инклюзивности в Европе и соседних регионах". Но, как это обычно бывает, когда в деле замешано армянство, хотели как лучше, а получилось как всегда.

Господа социалисты, в большинстве не имеющие представления о том, где находится Южный Кавказ и что там происходит, обозначили в принятом документе требование об освобождении находящихся под судом в Баку армянских сепаратистов и террористов, потребовали немедленно вернуть всех армян в Карабах под международным контролем, а заодно и защитить "армянское культурное наследие".

Если бы голосовавшие за эту бумагу члены конгресса реально желали мира и благополучия Европе и соседним с ней регионам, они не стали бы включать подобное в свой итоговый документ. Потому что эти требования как раз разрушают то хрупкое благополучие, которое воцарилось на Южном Кавказе после того, как Азербайджан, невзирая на общезападную трескотню, сам решил все вопросы. Хотя вряд ли участники мероприятия реально понимали, за что поднимают ручонки. Токсичные идеи были подброшены АРФД "Дашнакцутюн". Как неудивительно, террористическая партия уже десять лет является наблюдателем в PES. Удивительно, потому что дашнаки появились на свет не сегодня, и в Европе должно быть хорошо известно, что собой представляет эта организация. Террористы, за которыми почти полтора века тянется кровавый шлейф, участвуют в конгрессах, куда съезжаются представители всех стран Евросоюза. Чопорные европейские политики строят из себя борцов за демократию и свободы, однако не брезгуют находиться в одном зале с террористами, сделавшими своей философией кровопролитие.

Да, если верить истории, у самих социалистов тоже рыло в пуху, но никому не угнаться по жестокости, цинизму и неразборчивости за армянским террором.

Так вот, Дашнакцутюн, десять лет "облагораживающая" своим присутствием мероприятия Партии социалистов Европы, подсунула PES для включения в документ пункты, от которых уже открестилась сама Армения. И предложения были поддержаны. Не забыли дашнаки и про правительство Пашиняна. С их легкой руки в документе PES появился пункт о "необходимость постоянного мониторинга демократических процессов в Армении, включая защиту политических свобод". Но Пашинян может не очень переживать, потому что PES не забыла поддержать и "демократическую оппозицию Азербайджана".

Надо сказать, что европейские структуры не отличаются разборчивостью. Много лет членом Европейской народной партии является руководимая военным преступником Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении. Армения как государство не могла внести никакого вклада в европейские интересы, в политические процессы в Европе, в решение проблем Евросоюза. Единственное, чем занималась саргсяновская контора - выторговывала поддержку сепаратизму и армянской оккупации со стороны ЕНП. И добивалась этого. Каждый раз на мероприятиях Европейской народной партии выплескивалась грязь на Азербайджан, а депутаты европейских парламентов от ЕНП горячо голосовали за антиазербайджанские резолюции.

Ереван же старался использовать хорошие отношения с ЕНП по максимуму. Представители ЕНП совершали незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджана, партия делала однозначно проармянские заявления. Помнится, в 2016 году на 40-летии ЕНП в Люксембурге Серж Саргсян разливался соловьем, утверждая, что "армянский народ своим прошлым и своей культурой, стремлениями и целями является неотделимой частью европейской политики, а членство армянских партий в ЕНП исходит из нашего общего христианского наследия, а также совместной приверженности фундаментальным свободам, демократии и принципам прав человека". Ему аплодировали и умилялись. Сержик знал, как зацепить "европейскую душу".

Предпочтения, которые демонстрируют подобные организации, говорят об ангажированности политического поля Европы. Допустим, что у европейских политиков не возникало, пардон, рвотного рефлекса, когда на съездах "народников" на трибуну вылезал убийца азербайджанских детей Серж Саргсян, потому что о его делах за пределами нашего региона мало что известно. Но есть большие сомнения, что в случае осведомленности о его причастности к геноциду Ходжалы и другим преступлениям, его лишили бы микрофона. Эта многоликость и двойные стандарты, мягко говоря, не вызывают уважения.

Что касается дашнаков, то Дашнакцутюн не спешит записаться в члены или хотя бы в ассоциативные члены PES, предпочитая роль наблюдателя. Подбрасывать токсичные идеи ей это не мешает, а брать на себя какие-то обязательства и впрягаться в какие-то европейские дела ей не интересно. Правда, можно предположить, что дашнаки хотели, да не смогли вступить, потому что им отказали, но это очень и очень сомнительное предположение.

Дашнаки получили поддержку в Амстердаме по инерции. Антиазербайджанская истерия в Европе на уровне властей и парламентов, наконец, улеглась. Дашнакам и диаспоре теперь приходится довольствоваться уровнем партийных объединений, чтобы не дать антиазербайджанским нарративам сгинуть окончательно.

Хотя они, наверняка, понимают, что эти усилия совершенно бессмысленны.