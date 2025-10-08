Автор: Лейла Таривердиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторно пригласил бывших президентов Армении на открытые дебаты на тему карабахского конфликта. "Представляете, три президента, которые якобы выиграли войну, якобы сохранили Карабах армянским, якобы были непревзойденными в переговорах, якобы развивали экономику, боятся дебатов со мной? На самом деле, этот жанр, якобы "мне не о чем с тобой дебатировать", вполне легитимный, но вся проблема в том, что 99,9 процентов того, что говорят эти люди, - это дебаты со мной, и они не приходят на дебаты, потому что 99,9 процентов того, что они говорят, - фейк, и я это очень легко докажу", - написал он в соцсетях.

Пашинян уже не в первый раз шлет такой месседж "бывшим", но в ответ - тишина. Точнее, тишина в ответ на прямое обращение премьера. На медиа-пространстве же можно оглохнуть от трескотни. Армянский премьер совершенно прав - Кочарян с Саргсяном, а местами и Тер-Петросян, боясь дебатировать с ним лицом к лицу, фактически делают это, созывая пресс-конференции. Страх прячется под маску величественности. "Бывшие" хотят, чтобы общественность думала, будто они не идут на дебаты только лишь потому, что считают себя выше этого. Мол, кто такой этот Пашинян, чтобы столь важные и утонченные господа делили с ним эфир. А на самом деле дебатируют, но находясь на безопасном расстоянии и без риска услышать ответ, от которого поднимется давление.

Кочарян с Саргсяном даже не догадываются, как глупо выглядит вся эта их возня. Постарели, но так и не набрались ума.

"Бывшие" уклоняются от дебатов, потому что им нечем ответить на правду. Левон, Робик и Серж являются главными врагами армянского народа. Они ввергли свой народ в конфликт, который чуть не закончился для Армении катастрофой. Хоть они и не признаются в этом открыто, но в глубине души прекрасно знают правду. И армянский народ тоже знает правду, поэтому и не идет за "бывшими".

Роберт Кочарян созвал на днях очередную пресс-конференцию, на которой с высоты своего "величия" попытался разбить все аргументы и обвинения Пашиняна и свалить всю вину за беды Армении на него. Разумеется, у него это снова не получилось. С начала года это уже не первая пафосная попытка оправдаться, обличенная в глупую форму. Каждое заявление Кочаряна - это призывы к уничтожению армянской государственности. После каждой такой пресс-конференции или интервью в Армении нарастают реваншистские настроения, начинают закипать страсти и гореть пятые точки. Кочарян не может не понимать, чем это может закончиться для страны. Он мерзавец, но не дурак. Следовательно, делает это сознательно, еще раз подтверждая, что он, а не Пашинян - главный враг Армении и армян. Очень долго армянское общество жило под парами его высказываний о генетической несовместимости армян и азербайджанцев. Чем это закончилось для Армении, напоминать не надо.

То же самое касается и Левона Тер-Петросяна с Сержем Саргсяном. Первый президент с приходом к власти карабахского клана начал строить из себя мудреца и миротворца. Но недавно всплывшие видеозаписи его красноречия в период начала агрессии поставили на этих усилиях крест. Именно он развязал войну, поднял волну армянского нацизма, организовал этнические чистки в Армении и геноцид в Карабахе. Хотя этот тип и сидел в Ереване, но именно он дергал за веревочки, благодаря ему появились на свет кочаряны и саргсяны, и на его руках кровь. Он осуществил идею "Армения без турков", реализации которой, по его же собственным словам, армяне ждали шестьсот лет. И при всем при этом, Левон Тер-Петросян обвиняет в бедах Армении Никола Пашиняна. Поразительно короткая память у этого политика.

Интересно, что накануне высунул нос из своей норы и Серж Саргсян. Кочарян, видимо, заставил его показаться журналистам со словами: "Я так и буду один за всех работать?"

Саргсян тоже считает прямые дебаты с Пашиняном ниже своего эфемерного достоинства. Хотя о каком достоинстве можно говорить применительно к военному преступнику и сепаратисту? Да и что есть честь в понятии Саргсяна - пещерный национализм и жажда крови тех, среди кого вырос и чей хлеб ел. Сколько бы Серж не пытался отмыться, ему не удастся стереть уже сказанное на волне "победоносных" ощущений. Будучи уверенным в непоколебимости статус-кво и неподсудности армянства, он открыто признался в совершении националистами геноцида в Ходжалы и гордился тем, как здорово у них получилось показать всем свои звериные клыки. Теперь он и хотел бы отказаться от своих слов, но это невозможно.

Собрав журналистов после болтовни Кочаряна, Саргсян тоже начал оправдываться. Конечно, он не считал, что просто делится своим бесценным мнением, а не оправдывается, но в реальности делал именно это.

Серж хотел как лучше, а вышло как всегда.

Комментируя заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что карабахский вопрос был решен еще в 1991 году, Саргсян нелогично и неуклюже попытался доказать, что Алма-атинская декларация на самом деле никем не принималась во внимание в переговорном процессе. То есть, тема территориальной целостности Азербайджана в границах бывшей советской республики не рассматривалась вообще. Роль этой декларации в переговорах была нулевой, заявил Серж Саргсян, снова обманув армян.

Дело в том, что преступные лидеры Армении много лет обманывали армянский народ, уверяя, что те возражения, которые высказали депутаты парламента республики после принятия Алма-атинской декларации, имеют решающее значение. На самом деле это обман. Армения, подписавшись под декларацией, признала Азербайджан в прежних административных границах, включающих и бывшую НКАО, и оговорки "без Карабаха", за которые позднее, когда поезд уже ушел, проголосовали в Ереване армянские депутаты, к документу об образовании СНГ не имели никакого отношения. Азербайджан вошел и в СНГ, и в ООН в своих нынешних границах.

Так что Пашинян прав - Армения признала территориальную целостность не после войны 2020 года, а в 1991 году. А это значит, что ею была осуществлена настоящая военная агрессия, а захваченные суверенные территории соседнего государства были не "освобожденными", а оккупированными. Но это уточнение от нас, не от Пашиняна.

Серж Саргсян, измучившись бесплодными поисками убийственных аргументов окончательно зашел в тупик и совсем потерял мыслительную нить. "Если все было решено с того момента, зачем была создана Минская группа, почему три сопредседателя пять раз объявляли, как будет проходить процесс?" - возопил он, понятно кому адресуя этот вопрос. Виртуальные дебаты продолжаются, и ответ от Пашиняна, думается, не заставит себя ждать.

А пока мы постараемся кое-что объяснить карабахскому преступнику. Он не знает, для чего была создана Минская группа? Бедняжка. Минская группа была создана не для торжества международного права, а потому, что Алма-атинская декларация определила границы Азербайджана и нужно было что-то делать, чтобы обеспечить интересы Армении - заставить Баку отказаться от суверенных территорий добровольно. Другим способом международное право не позволяло отторгнуть земли в пользу соседа. Вот для чего была нужна Минская группа и сами переговоры, в которых Ереван участвовал с комфортом.

Сержик не понимает, почему в переговорах участвовал Азербайджан, территориальная целостность которого и так была признана даже Арменией?

Объясним. Освободить земли имеющимися силами Азербайджан тогда не мог, так как ему противостояла не просто какая-то Армения, а стоявшие за ней мировые державы. Другой стороне было выгодно, чтобы никаких переговоров не было и о сотворенных армянами преступлениях все постепенно забыли. Так бы оно и случилось - мир со временем стал бы делать вид, что ничего страшного на Южном Кавказе не произошло, кровь невинных азербайджанских детей и стариков осталась бы на земле. Баку пошел на переговоры, чтобы этого не допустить. Международное сообщество не должно было забыть о конфликте. С самого начала было ясно, что этот процесс бессмысленен и посредники преследуют единственную цель обеспечить согласие Баку на передачу территорий Армении. Но выйти из переговоров Азербайджан не мог, так как это сделало бы вопрос армянской оккупации невидимым для мира. Мир и без того не желал сочувствовать нам.

Пока тянулись бессмысленные переговоры, Азербайджан готовился к решению вопроса военным путем. Он начал думать об этом уже тогда, когда подписывался Бишкекский протокол. Никто не верил, что он решится, а он готовился. Когда он достаточно окреп и восстановление территориальной целостности стало лишь вопросом времени, Баку дистанцировался от игры в переговоры. Все, цирк окончен, достаточно.

Если для карабахских преступников еще остались какие-то неясности по этой теме, с удовольствием просветим.

Ах да, осталось кое-что. Кочарян не понимает, что выиграла Армения от вашингтонских договорённостей. Армения получила право сохранить государственность, стать нормальным членом регионального сообщества, включиться в международный транзит и начать, наконец, зарабатывать на жизнь честным путем. Этого мало?

Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, открывая рты, раз за разом подтверждают правильность тех обвинений, что выдвинуты деятелям, сидящим сейчас на скамье подсудимых в Баку. Место "бывших" рядом с Бако, Рубеном и Араиком. К сожалению, главные виновники кровавого конфликта, кровопролития и страданий азербайджанского, да и армянского народов остаются на свободе. Будем надеяться, что Пашинян рано или поздно эту проблему решит.