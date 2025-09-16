Автор: Лейла Таривердиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, несомненно, первый армянский лидер, способный говорить своему народу неприятную правду. Хотя правду он говорит все-таки не полную, видимо, щадя чувства армянского общества и свои собственные.

Накануне Никол Пашинян выступил на конференции "Всеобъемлющая безопасность и устойчивость - 2025". Армения - не та страна, которая когда-либо задумывалась о безопасности и устойчивости других стран, но со временем в Ереване начали осознавать, что армянская безопасность совершенно исключена, если она сама будет представлять угрозу для соседей. Прежде тема безопасности рассматривалась лишь в контексте оккупированных территорий, которые Армения боялась потерять. Однако Вторая карабахская война заставила ее вспомнить, где проходят ее реальные границы и о чем на самом деле стоит беспокоиться. Не потому, что ей кто-то угрожает, а потому, что, угрожая соседям, она делает зыбкими собственные рубежи.

На конференции в Ереване Пашинян высказался достаточно разумно и почти логично. Хотя, повторим, правда местами была неполной.

Витиевато армянский премьер попытался разъяснить, почему раньше закупки вооружений для Армении были ограничены. Дело было не только в доминировании России, и это правда.

"Почему исчезли эти ограничения? В результате легитимности стратегии. Потому что любая страна, обсуждая, начинать с нами диалог в военно-технической сфере или нет, не имеет беспокойства о том, что это вооружение может быть использовано в нелегитимных (по международной классификации) целях. И никто не может ставить по сомнение право Республики Армения на защиту своей международно признанной суверенной территории. Это просто невозможно оспорить", - сказал Пашинян.

Если переложить сказанное на простой и понятный для масс язык, то премьер-министр сказал следующее: никто не хотел сотрудничать с Арменией в период оккупации ею территорий Азербайджана. Ее действия считались в мире нелегитимными, то есть незаконными и противоречащими международному праву, и хотя почти никто вслух ей этого не говорил, в реальности факт оккупации территорий соседа заставлял мир держать дистанцию. Теперь же, когда Армения проиграла войну и была избавлена Азербайджаном от позорного статуса оккупанта, другие страны уже не чураются военного сотрудничества с ней.

Правда выглядит именно так. Никол Пашинян, несомненно, хотел сказать именно это, но не решился произнести диагноз понятными для пациента словами.

Продолжим

"Пусть сегодня нас называют предателями, но благодаря нашим действиям через 50, 100, 150 лет Республика Армения будет государством. Два года назад я задавал этот вопрос. Сейчас я этот вопрос уже не задаю - я утверждаю: так и будет. И прежде всего - благодаря стратегии легитимности", - сказал армянский премьер.

Мысль Пашиняна насчет стратегии легитимности может быть не очень понятна широким массам без пояснений. Попробуем сделать это за лидера соседней страны. А говоря "лидер", мы не вкладываем в это ни капли иронии. Потому что трезвомыслящий лидер давно был нужен Армении. И нам не может быть все равно, кто правит в соседней стране, так как от этого зависит спокойствие наших собственных границ.

Так вот, под стратегией легитимности (поправьте, если мы не правы) Никол Пашинян подразумевал отказ от территориальных и прочих претензий к соседним государствам, а также согласие с разумными требованиями Баку. Кому-то кажется, что Ереван "прогнулся" перед Баку, но на самом деле это не прогиб, а правильная трактовка реалий. Если Ереван продолжит прежнюю политику - будет пытаться шантажировать Баку, устраивать провокации, прячась за спинами союзников, слать в международные инстанции безумные иски, оплаченные диаспорой, и отталкивать все инициативы Азербайджана, - ничем хорошим для Армении это не кончится. Во всяком случае, о сильной государственности ей стоит забыть. Страна останется в изоляции, и все перспективы, которые открылись перед ней с завершением оккупации, померкнут и развеются. Если сказать еще более прямолинейно, то Зангезурский коридор, как бы он не назывался теперь после встречи в Вашингтоне, это спасение для Армении. Если она откажется от дороги, ее границы и коммуникации останутся закрытыми. Чем это закончится, Пашинян понимает.

И еще один важный момент, к которому Никол Пашинян подошел уже с большим расчетом на понимание.

"Мы не можем признавать свою территориальную целостность на одной основе, чужую территориальную целостность - на другой. Мы признали территориальную целостность Азербайджана для того, чтобы признали территориальную целостность Армении. Другого пути просто нет", - заявил премьер Армении.

Правда, пришел к этой элементарной мысли он витиеватым путем, через сложные мыслительные конструкции. Но вывод был правильным: территориальная целостность каждого государства взаимосвязана с территориальной целостностью соседей.

Это главное, что должны запомнить в Армении. Если армяне хотят сохранить государственность, о которой мечтали всю свою историю, они должны понять, что зависит эта перспектива не от дяди Аршака из богатой американской диаспоры, ни от тети Сирануш, организующей акции против Баку в Париже, и не от усилий армянского лобби в России. Судьба армянской государственности зависит только от того, насколько хорошей соседкой она будет для Азербайджана.