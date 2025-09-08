Армения впервые за постсоветскую историю перестала быть страной подачек

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сейчас воспринимается мировым сообществом как глава страны, которая вошла в мощный стратегический и геополитический проект. Впервые за всю постсоветскую историю Армения при сегодняшнем Пашиняне не ассоциируется лишь как получатель гуманитарных подачек, как страна, которая долгие годы была ориентирована на бесконечные конфликты с соседями и выражение территориальных претензий всем и каждому, включая, кстати, и Россию. И благодарить ей за это следует Азербайджан.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Как участник Зангезурского проекта, в котором, несомненно, заинтересованы все страны ШОС, Армения стала желанным гостем на прошедшем недавно саммите Шанхайской организации сотрудничества. А Пашинян из простого, извините, говоруна и жалобщика, превратился в реально значимую фигуру, в руках которого доступ к "ключам" важнейшего логистического проекта. В современном мире, именно экономическая составляющая определяет геополитический вес страны.

Кроме того, инвестиционные проекты, которые в формате Зангезурского коридора (Маршрут Трампа) стали реальностью и для Армении, только усилили ее геополитическую значимость. Следствием чего стал большой интерес к переговорам с Пашиняном со стороны стран-участниц ШОС. И это вполне объяснимо. Скажу еще раз, население Армении скоро почувствует выгоду, позитивные социально-экономические последствия от открытия коммуникаций через Зангезур и скорого заключения мирного договора с Азербайджаном. Подписанная в Вашингтоне Декларация открыла путь к развитию отношений с Баку и к бесконфликтному формату этих отношений.

Правда, Пашиняну надо будет выполнить "домашнее задание", т.е. внести изменения в Конституцию Армении, убрав территориальные претензии к Азербайджану. Но, думаю, что он справится с этим, учитывая и его личный настрой. У Пашиняна сейчас много сторонников в политической элите Армении, и среди простых людей, которые устали за долгие годы противостояния с Азербайджаном. Причем, бессмысленного, что показали итоги Отечественной войны за освобождение Карабаха. Многие представители деловых кругов Армении, не тех, кто наворовался на гуманитарке и поставках вооружения, контрабанде и наркотрафике, а тех, кто собственными потом и кровью добывают хлеб насущный, надеются, что названные перемены помогут и им в выстраивании бизнеса.

И еще, после вашингтонской встречи Пашинян продемонстрировал всему миру свою договороспособность. А это важнейшее условие для того, чтобы с лидером страны общались главы других государств, и крупных корпораций. Теперь за спиной Пашиняна не сепаратисты, для которых ведение бесконечных войн, в том числе информационных просто личный заработок. Как, кстати, и у современных террористов. Армения сейчас это страна, вставшая на путь мирного созидания и имеющая для этого такие притягательные проекты, как Зангезур.

На самом деле, в этой истории вывода Пашиняна из международной изоляции огромную роль сыграл Президент Азербайджана, профессиональный дипломат. Сейчас Азербайджан умело формирует сеть международных связей и становится важнейшим геополитическим центром не только на Южном Кавказе. Азербайджан берет на себя ответственность за многие международные процессы. И явно стоит на пути превращения из регионального в международного игрока.

Остались ли у реваншистов в Армении шансы? Смотря на что. Шансов прийти к власти я не вижу. Им нечего реально предложить измученному внутренней нестабильностью, оставшемуся в стране народу Армении, кроме сказок о прежнем величии. Банальный вопрос: "А что вы нам можете дать сейчас и после прихода к власти, кроме новой и заведомо проигрышной войны за Карабах?", остается без ответа.

А что касается продолжения "раскачивания лодки" в Армении, то, конечно, сепаратисты и реваншисты будут этим заниматься. Подобные ситуации бывали в других странах.

Начнем с руководства Армянской церкви. К сожалению, в том числе, и "благодаря" влиянию высшего руководства и диаспоры, некоторые иерархи Армянской апостольской церкви в Армении, фактически, выполняют консолидирующую роль для реваншистских кругов. Кстати, в диаспоре эта церковь традиционно сотрудничала и с дашнаками, и с разведками. Проблема в том, что согласно Конституции Армения - светское государство, но Основной Закон страны (Статья 18.1) закрепляет "исключительную миссию Армянской Апостольской Святой Церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения его национальной самобытности. Это дает ей в руки огромные рычаги влияния на политическую ситуацию. Если Пашинян будет менять Конституцию, а он будет это делать, на данную статью тоже надо обратить внимание. На мой взгляд, она нуждается в корректировке.

Армянское общество, вернее, та его часть, которая заражена идеями сепаратизма и реваншизма, нуждается в идеологической санации. Это очевидно. Особое внимание следует уделить образованию и воспитанию молодежи. Эта часть населения, как правило, наиболее активна, социального опыта она пока не имеет, внушаема и мало думает о последствиях своих действий. Нужно максимально оградить подрастающее поколение, от влияния на их умы и сердца носителей реваншистских идей. И такой мировой опыт есть.

Как показывает анализ ситуации, массовые акции со стороны реваншистских кругов, информационное сопровождение их деятельности щедро финансируется, в основном, из зарубежья. Руководству Армении необходимо создать заслоны для таких финансовых потоков. Как на законодательном уровне, так и на уровне претворения принятых правовых норм на практике. Думаю, излишне объяснять, что свобода и вседозволенность это разные понятия.

Возможно, нужна отдельная программа по преодолению реваншистских и сепаратистских настроений в сфере общественного сознания. Но самым главным аргументом будут реальные позитивные изменения в жизни общества. Народ должен будет почувствовать преимущества мирной жизни с соседями по региону.

Лейла Таривердиева