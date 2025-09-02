Сепаратисты в Армении отпраздновали начало своего конца

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянские сепаратисты и реваншисты во вторник напомнили о себе. О них почти что стали забывать в Армении на фоне всех позитивных перемен, происходящих в регионе. И повезло, что подвернулся "праздник независимости" - день, ставший отправной точкой всех бед и провалов армянского народа. Когда-то "день независимости арцаха" праздновала вся Армения, сегодня участниками клоунады является незначительная группа оппозиционеров и сепаратистов. Никаких всенародных торжеств нет и в помине. Армянское общество больше интересует то, что происходит в Китае, чем представление, устроенное реваншистами на Ераблуре.

Сегодня там открылся мемориал. Как всегда, претенциозный и выпендрежный. Идея принадлежит хорошо нам знакомому Самвелу Шахраманяну, утверждающему, что он является "президентом арцаха". Он сам же, как пишут армянские СМИ, за все заплатил. Освещать камни, нашпигованные фейковыми гербами и бессмысленными символами, прискакали попы. Все было в лучших традициях довоенной Армении.

У многих возникает вопрос: почему власти Армении позволили сепаратистам устанавливать памятник и вывешивать тетрисную тряпку при том, что сегодня развивается мирный процесс? Как выясняется, власти пытались предотвратить клоунаду, едва в СМИ появились новости о планах сепаратистов. С реваншистами проводились разговоры, им делались предупреждения с подключением полиции. В конечном итоге полицию применять не стали, но все же праздник был испорчен - на Ераблуре выключили свет, а организаторам запретили устанавливать громкоговорители. Так что выступавшие говорили для самих себя. Ну, и еще для покойников, покой которых потревожили очередным пропагандистским представлением.

Армянские власти можно понять. Страсти пока что накалены, и в отсутствии главы правительства в Армении разжигать их еще больше не стоило. Достаточно того, что реваншистам не удалось затащить на свое мероприятие массы.

По традиции к армянам обратился военный преступник Серж Саргсян. Он похныкал насчет того, что в прежние годы этот день отмечался всем армянством "с чувством достоинства", пофантазировал насчет Первой карабахской войны, "будущих побед" и "неотъемлемого и основополагающего права" армян на возвращение в Карабах.

Примечательно, что Сержик в последнее время не появляется на торжествах лично, а отделывается посланиями. Боится, наверное, что побьют. Это мы, конечно, шутим - армянское общество еще не дошло до того уровня сознательности, чтобы вышвырнуть с Ераблура Сержа Саргсяна, мерзавца, виновного в смерти тысяч армян, лежащих на этом кладбище. Тем не менее, Сержик боится показываться не зря. Понимание, кто виноват, в армянском обществе все же уже зреет, и ведь если что, родители погибших могут рылом о хачкар постучать.

На то, что этот "праздник" отмечается в Армении в последний раз, рассчитывать было бы наивно. Но на то, что тетрисные тряпки окончательно исчезнут с лица страны, мы надеяться вправе. Процессы, начавшиеся между Баку и Ереваном, обязывают армянскую сторону повнимательнее следить за этим.