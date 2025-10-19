В период председательства Азербайджана в АПА были предприняты существенные шаги по институциональному развитию ассамблеи

В период председательства Азербайджана в АПА были выдвинуты существенные инициативы по развитию институционального потенциала ассамблеи, расширению её рядов и повышению эффективности её существующих органов. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова высказала эти мысли в своём выступлении на проведённом в городе Женева Швейцарии Координационном совещании Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА), передает Day.Az.

Информируя о работе, проделанной с вступления Азербайджана в председательство организацией с 2024-го года, Сахиба Гафарова заявила, что в этот период прилагались усилия по расширению сотрудничества и диалога в рамках Ассамблеи. Азербайджаном был выдвинут ряд приоритетов, связанных с дальнейшим усилением совместной работы - развитием институционального потенциала АПА, расширением её рядов и повышением эффективности её существующих органов. Ряды организации расширились в указанный период. Так, Меджлис аш-Шура Султаната Оман стал полноправным членом АПА, а Совет Республики Национального Собрания Республики Беларусь приобрёл в ней статус наблюдателя. Также увеличилось количество международных организаций, имеющих статус наблюдателя в АПА, Ассоциации Генеральных Секретарей Арабских Парламентов был предоставлен статус наблюдателя.

Было отмечено достижение в срок председательства Азербайджана консенсуса по решению о формировании бюджета АПА, что очень важно для дальнейшего укрепления и наращивания возможностей Ассамблеи.