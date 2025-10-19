Вот, как ограбили Лувр

В Сети появились кадры, на которых видно, как ограбили Лувр.

Как передает Day.Az, на видео один из грабителей вскрывает витрину в галерее Аполлона. Посетители музея продолжают спокойно осматривать экспозицию, не замечая происходящее.

Минкультуры Франции уточнило информацию о 8 украденных из Лувра драгоценных украшениях.

В списке значатся тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии. Изумрудные ожерелье и пара серег императрицы Марии-Луизы и некая "реликварная брошь". Также упоминается тиара и брошь императрицы Евгении де Монтихо, чью корону грабители оставили на месте преступления.