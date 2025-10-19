https://news.day.az/showbiz/1789189.html

Умер бас-гитарист группы Limp Bizkit

Бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс умер на 49-м году жизни. Как передает Day.Az, об этом говорится в посте группы в Instagram. В публикации отмечается, что Риверс был не просто бас-гитаристом - он был "настоящим волшебником".