Умер бас-гитарист группы Limp Bizkit

Бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс умер на 49-м году жизни.

Как передает Day.Az, об этом говорится в посте группы в Instagram.

В публикации отмечается, что Риверс был не просто бас-гитаристом - он был "настоящим волшебником".