У экс-чиновников Грузии конфисковали миллионы

Вчера в ходе обысков, проведенных в квартирах бывших высокопоставленных лиц Грузии, были конфискованы денежные средства в размере 7 миллионов 22 тысячи долларов и 136 тысяч лари.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили на брифинге в Службе государственной безопасности Грузии (СГБ).

Кроме крупной суммы денег, были изъяты 198 ювелирных украшений и часов, дорогие картины, несколько тысяч документов, 50 мобильных телефонов и 119 единиц электрооборудования.

Обыски проводились в Тбилиси, а также в Дедоплицкаро, Вани, Чохотаури и Боржоми в 24 квартирах и жилых домах, принадлежащих бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили, экс-главе Службы государственной безопасности Григолу Лилуашвили, бывшему генеральному прокурору Отару Парцхаладзе, бывшему заместителю министра экономики Ромео Микаутадзе, Михаилу Чохели, Вано и Торнике Паркаули, Сандро Лилуашвили и членам их семей.

В обысках участвовали около 230 сотрудников Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности Грузии.

В настоящее время СГБ совместно со Следственным управлением Генеральной прокуратуры интенсивно изучает и обрабатывает документы и сведения, связанные с изъятым электрооборудованием.

Устанавливается истинное происхождение изъятых денежных средств, после чего на основе обработанной информации будут запланированы следующие следственные и оперативные мероприятия, а также приняты соответствующие меры в отношении причастных лиц.