Все iPhone Air в Китае раскупили за считанные минуты

Самый тонкий в истории iPhone, модель iPhone Air, была полностью распродана в Китае в течение нескольких минут после официального старта продаж в пятницу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GizmoChina.

Модель, поддерживающая только eSIM, вышла на китайский рынок более чем на месяц позже, чем в большинстве других стран. Онлайн-предзаказы открылись в 20:00 на китайском веб-сайте Apple и ведущих платформах электронной коммерции, таких как JD.com и Tmall. Все доступные устройства были проданы уже к 20:05.

Физические магазины Apple в крупных городах, включая Пекин, Шанхай и Тяньцзинь, также зафиксировали длинные очереди покупателей. Сроки доставки онлайн-заказов уже сдвинулись на одну-две недели. Аналитики полагают, что в первой волне продаж могло быть реализовано несколько сотен тысяч устройств, хотя Apple официальных данных не предоставила.

Успешный запуск последовал за стратегическим визитом генерального директора Apple Тима Кука в Китай. В ходе своей поездки Кук провел встречи с вице-премьером Хэ Лифэном и министром коммерции Ван Вэньтао для обсуждения торговых отношений, планов роста Apple и сотрудничества с местными партнерами.

Тим Кук также посетил разработчиков, поставщиков и учебные заведения, включая Школу экономики и менеджмента Университета Цинхуа, где объявил о пожертвовании для поддержки программ экологического лидерства. Его визит привлек миллионы просмотров в китайских социальных сетях, создав значительный ажиотаж перед началом продаж.