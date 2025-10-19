https://news.day.az/world/1789181.html Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня Власти Афганистана и Пакистана в ходе переговоров в Дохе договорились о немедленном прекращении огня. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Катара. 15 октября Пакистан и афганская администрация радикального исламского движения "Талибан" договорились о временном прекращении огня сроком на 48 часов.
Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня
Власти Афганистана и Пакистана в ходе переговоров в Дохе договорились о немедленном прекращении огня.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Катара.
15 октября Пакистан и афганская администрация радикального исламского движения "Талибан" договорились о временном прекращении огня сроком на 48 часов.
