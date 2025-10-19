В Германии состоялся турнир Всемирного комитета бокса имени великого лидера Гейдара Алиева

В Берлине состоялся международный чемпионат по боксу с участием профессиональных спортсменов из различных европейских стран, организованный компанией Stefan Schmidt Promotion. На профессиональном ринге боролись спортсмены из Германии, Чехии, Румынии, Великобритании и Венгрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главным поединком чемпионата стал десятираундовый бой в среднем весе за мировой пояс Всемирного комитета бокса (WBCA) имени великого лидера Гейдара Алиева, учрежденный в городе Магдебург. В решающем поединке, приуроченном к 18 Октября - Дню восстановления государственной независимости Азербайджана, немецкий боксер Ястин Шмагер встретился с представителем Венгрии Рубеном Ромаи. Немецкий мастер кожаной перчатки, отправив соперника в нокдаун в девятом раунде, завоевал титул чемпиона мира по версии WBCA.

Выступая на церемонии награждения, глава Всемирного комитета бокса имени Гейдара Алиева и Диаспорской Лиги бокса (DBL) Яшар Нифталиев подчеркнул символическое значение этого престижного турнира, совпавшего с Днем восстановления государственной независимости Азербайджана. Он отметил, что WBCA и DBL, учрежденные в Германии, действуя совместно, поднимают флаг Азербайджана на международной арене и, исполняя наш государственный гимн, достойно пропагандируют спортивную честь нашей страны. Обе организации, объединяющие азербайджанцев и зарубежных спортсменов, проводят широкомасштабную работу, направленную на пропаганду заботы великого лидера Гейдара Алиева о спорте и увековечивание его заветов спортсменам.

Подчеркнув, что спортсмены, представляющие Азербайджан как страну-победителя, успешно выступили на международных турнирах, прошедших в Германии и других странах, Я. Нифталиев поздравил наш народ и представителей диаспоры с этим знаменательным днем, выразив благодарность за оказанную поддержку.