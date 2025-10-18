В США рассмотрят возможность встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Белый дом рассматривает возможность встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время визита республиканца в Азию в ноябре.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Официальные лица США пока не провели серьезного логистического планирования, необходимого для организации такого визита, указав на то, что между Вашингтоном и Пхеньяном не было никаких контактов, которые Трамп поддерживал в течение своего первого срока.

Первоначальный запрос президента США к северокорейскому лидеру в начале этого года остался без ответа, поскольку северокорейцы не приняли письмо, рассказали источники CNN.