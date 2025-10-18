https://news.day.az/officialchronicle/1788733.html Хроника Победы: Президент Ильхам Алиев объявил о поднятии над древним Худаферинским мостом флага Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО "Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана над древним Худаферинским мостом. Да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!" Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев написал 18 октября 2020 года на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter), передает Day.Az.
Хроника Победы: Президент Ильхам Алиев объявил о поднятии над древним Худаферинским мостом флага Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
"Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана над древним Худаферинским мостом. Да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!"
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев написал 18 октября 2020 года на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter), передает Day.Az.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре