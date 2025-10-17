https://news.day.az/society/1788719.html

Сегодня в Азербайджане короткий рабочий день?

18 октября в Азербайджане отмечается День восстановления независимости. Как передает Day.Az, накануне праздничных дней, которые не считаются рабочими, продолжительность рабочего дня сокращается. Однако 18 октября относится к праздничным датам, которые являются рабочими днями. Поэтому 17 октября рабочее время сокращено не будет.