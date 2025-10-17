ВИЭ является наиболее важной областью сотрудничества Азербайджана и Чили - дипломат

Наиболее важной областью сотрудничества Азербайджана и Чили является сектор возобновляемых источников энергии.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал Trend временный поверенный в делах Чили Хуан К. Салазар на полях церемонии открытия Лиги Наций по футболу среди ампутантов.

"Если говорить об интересе Чили к коммерческим или экономическим отношениям с Азербайджаном, то, прежде всего, следует отметить, что для нас наибольшую значимость представляет энергетический сектор. Особенно это касается новых, экологически чистых источников энергии, которые помогут в достижении климатических целей, а также способствуют активации и более эффективному использованию возобновляемых источников энергии в экономике", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку состоялась церемония открытия игр группы "С" Лиги наций по футболу среди ампутантов. Мероприятие прошло на ASCO Arena. Проведение этого турнира в Азербайджане важно для информирования мира о минной проблеме в стране и объединения жертв мин на международных спортивных площадках.