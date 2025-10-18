В Ереване опять цирк под открытым небом

Сторонники Самвела Карапетяна устроили акцию у здания СНБ Армении и объявили "паломничество", сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

У здания Службы нацбезопасности Армении собрались сторонники Самвела Карапетяна, шумно требуя его освобождения и скандируя "Свобода!". Судя по накалу эмоций, часть митингующих явно решила заменить улицу на сцену.

Организаторы уже пообещали продолжение "борьбы". Завтра они планируют отправиться в так называемое "паломничество из Еревана в Эчмиадзин", где хотят провести акцию "в защиту церкви". Видимо, дорога заменит им политическую программу, а крестный ход - юридическую аргументацию.

Самое примечательное - Самвел Карапетян, находясь в СИЗО, всё же вышел "на связь" через адвоката. Он заявил, что готов возглавить протест и создать политическую партию - разумеется, "если выйдет". Амбиции, как видно, у него не задерживаются даже за решёткой.