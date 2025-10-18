Сахиба Гафарова прибыла в Швейцарию для участия в 151-й Ассамблее Межпарламентского союза - ФОТО
Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Саxибой Гафаровой прибыла в город Женева Швейцарской Конфедерации для участия в 151-й Ассамблее Межпарламентского союза.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью
парламента Азербайджана.
В международном аэропорту Женевы спикера Милли Меджлиса встречали посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, постоянный представитель нашей страны при офисе ООН в Женеве Галиб Исрафилов и другие официальные лица.
В рамках визита предусмотрены выступление Сахибы Гафаровой на 151-й Ассамблее Межпарламентского союза и ряд её встреч с главами делегаций стран-участниц.
