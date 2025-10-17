Растет потребность в оперативном измерении экономической активности

Необходимость оперативного измерения экономической активности, динамичного отслеживания тенденций роста и постоянной оценки уровня прозрачности возрастает.

Как передает Day.Az об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана, об этом заявил руководитель Службы Орхан Назарли во время своего выступления в видеоформате на 6-й Международной конференции Организации налоговых администраций Европы (IOTA) на тему "Развитие экономики в режиме реального времени и налоговые администрации", состоявшейся в Таллине. Тема выступления - "Применение налогово-ориентированной системы измерения экономической деятельности в Азербайджанской Республике".

O. Назарли проинформировал о проекте по измерению экономической активности и оценке уровня прозрачности экономики с использованием имеющихся базовых данных ГНС. Он отметил, что потребность в оперативном измерении экономической активности, динамичном отслеживании тенденций роста и постоянной оценке уровня прозрачности возрастает. Это вносит важный вклад в повышение эффективности управления и принятие обоснованных экономических решений.

Была представлена подробная информация об основных направлениях проекта, исследованиях, проведенных с эффективным использованием базы данных Государственной налоговой службы, этапах расчета показателя "Налогово-ориентированная экономическая оценка" (TBEM). Было рассказано о работе, проводимой в сотрудничестве с международными и местными партнерами, исследованиях и мерах по совершенствованию. Подчеркнуто значение налоговой системы в обеспечении прозрачности экономики, важность регулярной оценки уровня прозрачности и результативного управления.

В ходе конференции состоялись различные сессии. В рамках конференции также была организована выставка "Решения для налоговых операций в режиме реального времени". Здесь демонстрируются современные подходы и практики, направленные на повышение эффективности налоговых операций.

В ходе конференции обсуждались роль налоговых администраций в формировании экономики в режиме реального времени, поддержка и перспективы развития этой экосистемы.