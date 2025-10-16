Государство покроет эти расходы в Карабахе

Расширяется сфера поддержки, установленная для предпринимателей, работающих на освобожденных от оккупации территориях, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

На основе содержания кабинета управления предпринимателям, ведущим производственную деятельность на этих территориях, будет предоставлена финансовая помощь для оплаты коммунальных услуг.

20 процентов расходов на коммунальные услуги возьмет на себя государство.

Подробнее в видеосюжете: