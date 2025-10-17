https://news.day.az/society/1788806.html Стала известна дата следующего заседания Милли Меджлиса Стало известно, когда состоится следующее заседание Милли Меджлиса. Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала спикер Сахиба Гафарова. Следующее заседание Милли Меджлиса пройдет 24 октября.
