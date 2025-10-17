Трамп предупредил ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС будет уничтожено, если его члены не остановят казни жителей сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе, что противоречит соглашению, у нас не останется выбора, кроме как прийти и уничтожить их", - написал он.

На пресс-конференции 16 октября республиканец отметил, что американским военным не придется выполнять эту работу.

"Это будем не мы. Нам и не придется. Есть люди очень близкие, совсем рядом, которые займутся этим", - сказал он.

Ранее в СМИ появились видеозаписи публичных казней жителей сектора Газа членами ХАМАС. В частности, видео публиковал CNN.

На пресс-конференции 16 октября журналисты поинтересовались у Трампа, почему раньше он назвал казненных членами банды и поддержал расправы, а через несколько дней поменял свое мнение. "Раньше они были бандами, а теперь вы называете их невинными. С чего вы взяли, что они невинны сейчас?", - спросил журналист.

"Что ж, я наблюдаю за происходящим. Такова была заключенная сделка. Посмотрим, что будет дальше. Это непростой район", - ответил Трамп.