Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с президентом губернаторства государства-городa Ватикан

17 октября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с президентом губернаторства государства-городa Ватикан, сестрой Рафаэллой Петрини, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

