https://news.day.az/officialchronicle/1788994.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с президентом губернаторства государства-городa Ватикан - ФОТО 17 октября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с президентом губернаторства государства-городa Ватикан, сестрой Рафаэллой Петрини, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с президентом губернаторства государства-городa Ватикан - ФОТО
17 октября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с президентом губернаторства государства-городa Ватикан, сестрой Рафаэллой Петрини, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре