Трамп призвал к проведению трехсторонней встречи по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским коллегой Володимиром Зеленским выразил поддержку организации трехсторонней встречи, направленной на урегулирование украинского кризиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, онлайн-трансляцию Fox News вел на YouTube.

"Мы должны собраться вместе. Это очень небольшая группа людей. Это президент, президент и президент. Три президента, и я - президент-посредник", - подчеркнул американский лидер.

Ранее мы сообщали, что Трамп и Зеленсий проводят встречу в Белом доме.