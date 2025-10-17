Трамп и Зеленсий проводят встречу в Белом доме

В Белом доме началась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Володимира Зеленского, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Встреча проходит в закрытом режиме без участия прессы и продлится около двух часов.

Как заявил Трамп перед началом переговоров, он планирует обсудить с Зеленским свой недавний телефонный разговор с Владимиром Путиным. Американский президент также отметил, что события вокруг украинского урегулирования развиваются "довольно хорошо".