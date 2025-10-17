Трамп рассказал о важности ракет Tomahawk для США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не могут истощать собственные запасы крылатых ракет Tomahawk поставками Украине.

Как передает Day.Az, запись выступления опубликована на портале C-Span.

Трамп рассказал, что обсуждал вопрос поставок ракет Украине во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"Так что, знаете, они очень важны, они очень мощные, точные и хорошие, но они нам тоже нужны, так что я не знаю, что мы можем с этим поделать", - отметил глава Белого дома.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Трамп учтет позицию России во время предстоящего разговора с украинским лидером Володимиром Зеленским.

Уже известно, что администрация Зеленского подготовила ряд предложений Вашингтону, которые должны будут побудить Трампа поставить Украине ракеты ПВО и дальнобойных ракет Tomahawk Украине, а также поддержку энергетического сектора Украины на фоне ударов ВС РФ по объектам украинской инфраструктуры.