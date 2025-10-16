Возрождающийся Агдам: уникальность исторических побед Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Пять лет назад, одержав историческую победу в 44-дневной Отечественной войне, Азербайджан не только вернул большую часть временно оккупированных территорий, но и доказал свое себе право на будущее. Одним из самых ярких символов этого исторического торжества стал Агдам - город, который в течение почти трех десятилетий оставался призраком, живым напоминанием о боли, разрушении и несправедливости. Сегодня же Агдам становится символом возрождения, примером национальной воли, инженерного гения и экономической мощи Азербайджана.

Напомню, что Агдам был оккупирован армянскими вооруженными формированиями 23 июля 1993 года. С тех пор он превратился в одно из самых мрачных мест на карте Южного Кавказа - "город-призрак", сравнимый разве что с Хиросимой после ядерного удара. До оккупации здесь проживало более 40 тысяч человек, действовали десятки промышленных предприятий, школы, больницы, театры, музеи, стадион футбольного клуба.

После захвата города армянская сторона методично уничтожала все, что напоминало о его азербайджанской сути. За годы оккупации в Агдаме было разрушено более 30 тысяч жилых домов, уничтожены все промышленные объекты, сожжены мечети и кладбища, разграблены музеи и архивы. Из города вывезли даже кирпичи и металл - армянские жители соседних районов разбирали руины на стройматериалы. Агдам стал настоящим символом трагедии, одним из самых разрушенных городов Европы конца XX века.

Победа Азербайджана в 44-дневной войне ознаменовала и возвращение, освобождение Агдама. 20 ноября 2020 года, в соответствии с Трехсторонним заявлением, армянские войска покинули Агдамский район. Когда азербайджанские подразделения вошли в город, они увидели не населённый пункт, а сплошное кладбище камней. Из былого Агдама уцелела лишь часть одной мечети - и та была превращена оккупантами в стойло для скота.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, посетивший город вскоре после освобождения, произнес слова, ставшие символом новой эпохи: "Мы восстановим Агдам. Мы вернём сюда жизнь. Мы построим новый, современный город, которым будет гордиться весь Азербайджан". Эти слова уже стали реальностью. Агдам не просто восстанавливается - он создается заново, по самым передовым градостроительным и экологическим стандартам XXI века.

Работы здесь ведутся в рамках концепции "умного города" (Smart City), предусматривающей цифровое управление инфраструктурой, возобновляемые источники энергии,"зеленый" транспорт и энергоэффективные здания. Как сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, в следующем месяце в Агдам ожидается возвращение первых 900 семей.

Это важнейший этап программы "Великое возвращение", в рамках которой на освобожденные территории уже вернулись тысячи граждан. По словам Гусейнова, на сегодняшний день в регионе восстановлено 16 магистральных дорог общей протяженностью 600 километров, построена железная дорога Баку - Агдам, а международный аэропорт Физули был введён в эксплуатацию всего за 8 месяцев. Ведется строительство новых школ, больниц, культурных центров.

Согласно генеральному плану, разработанному с участием ведущих международных архитекторов, Агдам станет крупнейшим городом на освобожденных территориях и четвёртым по величине в Азербайджане. Планируется, что здесь будет проживать около 100 тысяч человек, а в соседнем Физули - еще 50 тысяч. Особое внимание уделяется экологическому аспекту. Территория бывшего "города-призрака" превращается в город-сад, где 30 процентов площади займут парки и зеленые зоны. Промышленные предприятия будут сосредоточены в индустриальном парке Агдама, где создаются рабочие места и современные производства.

Главный источник национальной гордости заключается в том, что все восстановительные и инфраструктурные проекты Азербайджан осуществляет исключительно за счет собственных средств. Без кредитов, без внешних дотаций, без международной финансовой зависимости. Это принципиальная позиция Президента Ильхама Алиева: "Мы освободили эти земли сами, и восстановим их сами. Это наш долг перед историей и перед будущими поколениями".

Азербайджан не просто восстанавливает города и села - он создает модель постконфликтного возрождения, которую сегодня изучают урбанисты и эксперты по всему миру. По словам Эмина Гусейнова,"страна демонстрирует всему миру, что способна вернуть жизнь в разрушенные регионы самостоятельно, опираясь на собственные силы и международный опыт".

Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура уже называют мега-проектом мирового уровня. Здесь строятся десятки дорог, линии электропередачи, водохранилища, современные города и посёлки. Возведен Зангиланский международный аэропорт, ведутся работы над аэропортом в Лачине. С нуля создаются агропромышленные кластеры, туристические зоны, новые транспортные коридоры, соединяющие Карабах с остальной частью Азербайджана и с мировыми рынками. Все это не просто восстановление - это создание нового качества жизни, где современность и национальные традиции органично дополняют друг друга.

Да, программа "Великое возвращение" стала не только социальной, но и духовной миссией. Для сотен тысяч азербайджанцев, вынужденных покинуть свои дома в начале 1990-х, возвращение в Агдам, Физули, Зангилан и другие районы - это возвращение к корням, к памяти предков, к справедливости. Сегодня каждый кирпич в новом Агдаме - символ труда, стойкости и веры. Возвращение сюда первых семей станет не просто переселением - это начало новой главы в истории Азербайджана, главы, написанной руками народа-победителя.

Азербайджан показал миру, как восстанавливать территориальную целостность, не прибегая к чужой милости и даже вопреки планам ведущих мировых держав. А теперь он показывает миру, как восстанавливать освобожденные земли - с достоинством, системностью и национальной ответственностью. Да, Агдам - это не просто азербайджанский город. Это символ того, что народ, который верит в свое государство, способен возродить даже то, что, казалось, навсегда стерто с лица земли.